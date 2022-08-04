Мария Агапова проведет бой с рекордсменкой UFC

UFC анонсировали следующий бой казахстанки Марии Агаповой.

Маша выйдет на замену Мелиссы Гатто и 17 сентября сразится с рекордсменкой UFC Джилиан Робертсон (10-7).

Канадка в UFC выступает с 2017 года. Ей принадлежит несколько рекордов американской лиги. Так она является рекордсменкой по количеству финишей в легчайшем дивизионе у женщин (6) и по количеству побед приемами среди женщин (5).

«У Джилиан потрясающее джиу-джитсу. Это большой вызов для меня. Надеюсь мы закатим красочный бой в Лас Вегасе», – прокомментировала Мария анонс своего боя.

Напомним, что Агапова идет после поражения удушающим от украинки Марии Мороз, Робертсон также свой последний бой проиграла – решением Джей-Джей Алдриш.

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