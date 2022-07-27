Мария Агапова узнала имя соперницы по следующему бою в UFC

Казахстанка Мария Агапова должна была провести бой в UFC 30 июля против кореянки Ким, однако из-за травмы снялась с поединка.

Новый поединок назначен на сентябрь. В соцсетях Агапова сообщила, что узнала имя новой соперницы:

«Сегодня узнала дату и соперницу. Ждем контракт», – написала Мария в Instagram.

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