Мария Агапова назвала срок восстановления от травмы

Казахстанка Мария Агапова обратилась к фанатам через социальные сети, рассказав о травме, из-за которой снялась с боя на турнире UFC 30 июня:

«К сожалению, я получила травму во время этого тренировочного кэмпа. И бой 30 июля не состоится. Извиняюсь перед фанатами и моей соперницей. Бой обещают перенести на сентябрь. Пока что прохожу реабилитацию. Не терпится вернуться к боям. Спасибо всем, кто меня поддерживает»

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