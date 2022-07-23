Мария Агапова озвучила сроки следующего боя в UFC

Казахстанский боец UFC Мария Агапова на своей странице в Инстаграм обратилась к болельщикам, назвав примерные сроки возвращения в октагон:

«Опухоль на месте травмы спала. Поэтому мы начинаем укреплять мышцы. Я возвращаюсь к ММА тренировкам на следующей неделе и буду готовиться на бой в конце сентября. На данный момент мой менеджер ищет мне новую оппонентку. Надеюсь, реабилитация пройдет хорошо, и я смогу подраться в конце сентября»

Напомним, что из-за травмы Мария снялась с боя с кореянкой Ким.

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