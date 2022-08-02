Алмабаев о будущем: «Постараемся до конца года попасть в UFC»

Казахстанский боец лиги Brave Асу Алмабаев после победы над Заком Маковски на турнире в Бахрейне озвучил планы на попадание в UFC: «UFC не за горами, просто нужно продолжать тренироваться и пахать. BRAVE CF тоже неплохая организация, но UFC – это высшая лига, куда стремятся все бойцы. Иншаалла, постараемся до конца этого года туда попасть». Алмабаев (16:2) идет на серии из 12 побед, три из которых одержаны в Brave

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