Тренер Алмабаева о решении судей: «Я не совсем согласен»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев прокомментировал победу «Зульфикара» в бою с экс-чемпионом Bellator Заком Маковски:

«Зак – это самый опытный соперник в карьере Асу, поэтому бой был больше похож на шахматную партию. Я не совсем согласен с судейским решением, первые два раунда точно Асу забрал. Со стороны соперника было три тейкдауна, и то контроля не было. Так что не совсем понятно раздельное решение судей», – отметил Разыев.

Напомним, Асу одержал третью подряд победу в лиге Brave.

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