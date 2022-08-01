Алмабаев поднялся в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса в мире

После победы раздельным решением над Заком Маковски в рамках турнира Brave казахстанский боец легчайшего веса Асу Алмабаев улучшил свое место в рейтинге fightmatrix.

Асу поднялся с 30 на 27 место. Чуть выше на 26 месте расположился непобежденный боец UFC Мохаммед Макаев. Сразу после Алмабаева находится обидчик Жалгаса Жумагулова американец Джеф Молина. Сам Жалгас в данном рейтинге 35.

Лидером рейтинга является чемпион UFC в этом весе бразилец Дейвисон Фигеродо.

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