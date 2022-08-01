Рэпер Асха Принц рассказал о выходе нового альбома, любви к спорту и фите с 50 CENT-ом

- Расскажи о своих детских мечтах. Ты уже тогда хотел стать музыкантом или ты пришел к этому позже?

– С детства хотел быть на сцене. Ставил концерт 50 CENT-а, смотрел в зеркало и представлял, что я с ним на сцене. А начал уже заниматься в 9 классе, первая запись.

- Твои предыдущие альбомы A$sorti, KNCNTRT, 30 буквально взорвали! Они набрали миллионы прослушиваний. Как думаешь, с чем это связано?

Трудолюбие, любовь к музыке, хорошая верная команда.

- Мы знаем, что в новом альбоме у тебя 10 песен. Расскажи, что тебя вдохновило на его создание?

– Альбом не придерживается какому то одному стилю или концепту. Все треки совершенно разные. Но прослушав каждый, вы сразу поймете, что заложено было в их создании.

- У нас есть информация, что ты увлекаешься не только музыкой, но и спортом. Какой вид спорта тебе нравится? Какими видами ты успел позаниматься?

– Люблю баскетбол, в свое время поиграл и за школу, за университет и конечно плавание. Если баскетбол, в последнее время реже, то плавание всегда. Так же, автоспорт, даже успел поучаствовать в соревнованиях среди любителей по дрифту.

- Ты стал новым бренд-амбасадором компании 1XBET Kazakshtan, которые развивают спорт в Казахстане. Что значит для тебя это сотрудничество?

– Это мое первое сотрудничество с такой крупной компанией. Во-первых, это продвижение музыки и спорта в Казахстане. Во-вторых, с таким партнером есть куда расти.

- Ты был хэдлайнером в большом показе трансляции Лиги Чемпионов, который проводил 1XBET. Что ты чувствовал, выступая среди ярых болельщиков футбола?

– Это было в Актобе, где я выступал уже много раз и где всегда очень тепло встречает публика. Сам концерт прошел очень круто, так же как и матч Финала Лиги чемпионов.

- Как ты думаешь, что нужно нам для развития баскетбола в стране?

– Этот вопрос лучше задать нашему брату Big Som-у (Самсону Аракеляну). Он точно знает, что нужно для развития баскетбола в Казахстане.

- Каким видом спорта занимается твой ребенок?

– Мой старший сын занимается спортивной гимнастикой и плаванием. Уже смотрит в сторону баскетбола, но пока мяч для него великоват).

- С каким исполнителем ты бы хотел записать совместный трек? Можно ли ожидать крупный фит?

– Всегда хотел фит с 50 CENT-ом. Но если брать СНГ: «Даже не знаю с кем хотел бы фита, добро пожалуй – это Алма-Ата» (строчка из трека : «Tokyo», с грядущего альбома «NOVЫЙ»)

- Какие дальнейшие планы у Асхи Принца?

– Во первых сейчас выходит альбом «NOVЫЙ», с которым мы выезжаем в тур. Но уже в планах работа над следующим альбомом, полностью под живую музыку.