«Тобол» сыграет в третьем отборочном раунде ЛК с победителем пары «Зриньски»/«Тирана»

«Тобол» после победы «Линкольна» (3:0) вышел в третий отборочный раунд ЛК, где сыграет с победителем пары «Зриньски»/«Тирана».

Ответный матч между «Зриньски» и «Тираной» пройдет 29 июля. В первой игре минимальную победу в гостях одержали боснийцы (1:0).

Первый матч третьего раунда «Тобол» проведет 4 августа в гостях, ответный матч – 11 августа дома.

«Тобол» уже встречался со «Зриньски» в еврокубках: в 2010-м в отборочном этапе ЛЕ костанайцы проиграли боснийцам с общим счетом 2:4 (1:2, 1:2).

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