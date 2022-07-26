Тошич, Тагыберген в основе, Сергеев, Дебле в запасе на гостевой матч «Тобола» с «Линкольном»

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Объявлен состав «Тобола» на гостевой матч второго отборочного этапа ЛК против «Линкольна».

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Малый, Марочкин, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Жаксылыков.

Запасные: Бусурманов (в), Мужиков, Васильев, Жумашев, Вукадинович, Сергеев, Дебле.

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Начало матча в 22:00 по времени Нур-Султан. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.

Первый матч закончился победой костанайцев со счетом 2:0.

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