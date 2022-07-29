«Тобол» в 3-м раунде ЛК сыграет со «Зриньски»

«Тобол» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций сыграет с боснийским «Зриньски».

Первый матч «Тобол» проведет 4 августа в гостях, ответная игра – 11 августа в Костанае.

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