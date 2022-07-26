Лига конференций. 2-й квалификационный раунд, 2-й матч. «Тобол» в гостях побеждает «Линкольн»

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«Тобол» в гостях сыграет с гибралтарским «Линкольном» в ответном матче отбора Лиги конференций.

Начало матча в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

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Лига конференций

1-й отборочный раунд

Ответный матч

Линкольн Гибралтар – Тобол Казахстан 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
26 июля, 19.00, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 31 Тошич.
ЛинкольнУайзмэн, Гонсалес, Тоскано, Сарджент, Кулинг, Бернарду Лопеш, Уокер, Яхая, Ронан, Пена, Кике Гомес.
ТоболТомашевич, Малый, Мокин, Аманович, Марочкин, Каиров, Тошич, Тагыберген, Йованчич, Жарынбетов, Жаксылыков.
Предупреждения:
Гонсалес (13), Яхая (14), Каиров (27).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч – 0:2

Статистика ЛК

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