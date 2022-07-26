Лига конференций. 2-й квалификационный раунд, 2-й матч. «Тобол» в гостях побеждает «Линкольн»

«Тобол» в гостях сыграет с гибралтарским «Линкольном» в ответном матче отбора Лиги конференций.
Начало матча в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
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Лига конференций
1-й отборочный раунд
Ответный матч
- Дата проведения
- 26 июля, 19.00, «Виктория Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 31 Тошич.
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Линкольн –
Уайзмэн, Гонсалес, Тоскано, Сарджент, Кулинг, Бернарду Лопеш, Уокер, Яхая, Ронан, Пена, Кике Гомес.
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Тобол –
Томашевич, Малый, Мокин, Аманович, Марочкин, Каиров, Тошич, Тагыберген, Йованчич, Жарынбетов, Жаксылыков.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Первый матч – 0:2
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