Футзальный «Кайрат» подписал двух бразильских игроков

Алматинский «Кайрат» объявил о подписании бразильских игроков – Кайо Сезар и Кайо Руиз. Соглашения заключены до конца сезона-2023/24.

33-летний Кайо Сезар ранее выступал в чемпионатах Бразилии, России и Испании. В 2016 году в составе «Газпром-Югры» выиграл Лигу чемпионов. Тогда команду тренировал нынешний наставник алматинцев Рикардо Кака.

25-летний Кайо Руиз ранее играл за лиссабонский «Спортинг».

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