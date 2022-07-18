Футзальный «Кайрат» подписал бразильского вратаря Денниса

Алматинский футзальный «Кайрат» объявил о подписании 24-летнего вратаря из Бразилии Денниса Васконселос Кавальканти.

Игрок перешел из бразильского клуба «Крона». Контракт подписан до конца 2025 года.

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