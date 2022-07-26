Футзальный «Кайрат» подписал чемпиона мира Фернандиньо

Футзальный «Кайрат» объявил о переходе 39-летнего игрока «Наполи» Фернандиньо.
Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
В 2012 году сборная Бразилии с Фернандиньо в составе выиграла чемпионат мира по футзалу.
Ранее он уже выступал за алматинский клуб в сезоне-2020/21.
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