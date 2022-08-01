Благоевич о победе над «Тураном»: «Команде было сложно физически и психологически, всего три дня прошло с матча против «Ракува»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал победу над «Тураном» (2:1) в Кубке Казахстана.

– Самое главное, что сегодня мы выиграли игру, практически обеспечили себе выход в плей-офф. Команде было сложно физически и психологически, всего три дня прошло с матча против «Ракува». Игра началась удачно, сразу забили голы, держали игру под контролем.

Во втором тайме хотели дать время сыграть Марину и Камо, которые долго не тренировались. Было видно, что мы устали физически и психологически и хорошо, что довели матч до победы. Нам необходимо немного отдохнуть, у нас будет два дня отдыха и затем приступим к анализу игры.

– Сегодня было заметны проблемы с обороной...

– Да, была усталость, по ходу матча нам пришлось перестроиться в схему, где обороне помогали Дарабаев и Поляков. Усталость сказалась, было сложно играть на третий день после матча против «Ракува».

– Как вам игра Александра Заруцкого?

– Заруцким я доволен, провел хороший матч.

– Педро забил два гола, отлично провел матч и выполнил установку на игру, но вы решили заменить Станислава Басманова. С чем это связано?

– Приняли решение дать сыграть Марину. Да, я доволен стараниями Педро и нам хотелось, чтобы он еще больше сыграл. Между нами была дилемма кого менять и мы сделали выбор, оставили Эуженио, надеялись, что у него будут еще моменты, чтобы забить голы для уверенности.

– Во втором тайме Михаил Габышев переместился с правой «бровки» в центр защиты, как вам игра его на данной позиции?

– Он игрок, который может сыграть на обеих позициях. Он умный игрок, принимает решения благодаря своему уму. Я люблю таких игроков, но было видно, что он устал во втором тайме.

– Спустя долгое время в игру вернулся Владислав Прокопенко, что скажете об его игре?

– Да, у него была сложная травма, долго восстанавливался. Последнюю неделю он тренировался в общей группе, хотели ему добавить игрового времени. Он прогрессирует, надеюсь, что так и будет дальше.

– После матча с «Ракувом» был ли у вас разговор с руководством и о чем он был?

– С руководством мы разговаривали в общих чертах, о планах. Какие будут наши следующие шаги, будут ли возможности усилить команду.

– Трансферное окно в Казахстане закрылось. Сможете ли вы кого-либо еще подписать?

– Только свободных агентов, у которых нет активного контракта. Мы не до конца использовали возможность в окно и сейчас, если что-то будет, то придут свободные игроки.

– После такого тяжелого противостояния против «Ракува», о каких перспективах или больших изменениях внутри команды вы задумались? Изменится ли она к следующим еврокубкам?

– Сейчас после всего, что произошло, в голове есть более ясные моменты. Есть определенные мысли, как мы можем развиваться, но еще далеко до той возможности, чтобы ждать каких-либо больших новостей или усилить команду. Это будет только в январе. У меня есть определение видение, но надо сосредоточиться на том, что находится перед нами – игры в кубке и чемпионате.

– Вы сказали, что можете подписать игрока. Будете ли вы искать новичка на позицию опорного полузащитника?

– Я хочу многого, но иногда что-то получается, иногда нет. Если брать легионера, то у нас есть одно место. Все зависит от нас от бюджета, это главная проблема. Какие будут возможности – так и будем двигаться. Вы можете быть согласны со мной или нет, но сейчас у нас играет лучший опорник в Казахстане.

– Дарабаев?

– Дарабаев.

– Какие отношения у вас с руководством клуба? В недавнем интервью Рукавины, он сказал, что тяжело, когда в клубе работают нефутбольные люди.

– Мы хорошо общаемся, и с Тастанбеком Есентаевым, и с Санжаром Сейтказиновым. Мы разговариваем, у нас хорошие отношения. Стараемся все решить, но у меня есть своя работа, у меня тренировочный процесс, работаю с игроками на поле, и стараюсь дать свое мнение, но некоторые вещи я не могу делать, я тут не компетентен. Я не могу решать все, для этого есть компетентные люди.

– Вы сказали, что тренер не всегда может повлиять на ситуацию в клубе с бюджетом, организацией моментов и подписанием игроков. Но вы не пытались продавить свое мнение или же повлиять на что-то?

– Я стараюсь всегда. Мы говорим на эту тему, все стараются. Я не могу заходить в их работу, я получаю некоторые ответы о бюджете, он ограничен. Я не могу заходить глубже, если вопросы на этом и закрываются. Я не знаю в чем заключилась проблема насчет перелета в Польшу, я получил информацию только тогда, когда у нас был запланирован вылет. Я стараюсь влиять на те моменты, которые я могу. И стараюсь задавать вопросы, но это не моя работа контролировать такие моменты. Я стараюсь смотреть на поле, игроков, раздевалку и делаю все, чтобы клуб был лучше.

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