«Астана» – «Туран»: где смотреть

«Астана» сыграет с «Тураном» в 4-м туре Кубка Казахстана.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матч можно по телеканалу Qazsport.
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