Благоевич: «Новые подписания? Вопрос не ко мне, а к руководству»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался после ничьи с «Тураном» (1:1) в Кубке Казахстана.

– Я хочу отдать должное моим футболистам и игрокам «Турана», потому что сегодня была сумасшедшая погода. В первые 20 минут мы уже лишились одного игрока, во втором тайме не выдержали некоторые футболисты и хорошо, что никто больше не жаловался на состояние здоровья. Надеюсь, так будет и завтра, игроки молодцы. Результат заслуженный, в первом тайме у «Турана» было больше моментов, а после пропущенного гола мы адаптировались в игре, заслуженно забив гол.

– До закрытия трансферного окна осталось два дня. Будут ли новые подписания?

– Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. И каждый раз я отвечаю одинаково – это вопрос не ко мне, а к руководству. У меня есть определенные желания, но все зависит не от меня, а от возможностей клуба и руководства. А будут ли новые подписания, я не знаю.

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