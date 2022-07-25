Тренер «Турана» Когай: «Еще будут два новых футболиста, потерпите два дня»

Главный тренер «Турана» Сергей Когай прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана против «Астаны» (1:1).

– Особо комментировать нечего. Тут, конечно, на первый план вышла жаркая погода. Это наложило отпечаток на игру. Один момент у нас – мы забили, один момент у «Астаны» – они забили. Просто хотелось отметить, что в такую жаркую погоду нужен более надежный контроль мяча. У нас было очень много невынужденных потерь. Мы не сохранили свежесть к концу игры. К сожалению, те замены, которыми мы хотели освежить игру, результата не принесли.

– Как оцените игру новичка команды Артема Гуренко?

– Это опытный футболист. Надеюсь, он нам принесет пользу. Это его первая игра за «Туран». В этом году у него была хорошая игровая практика, он провел в чемпионате Беларуси около 15 игр, так что он в игровом тонусе.

– Ожидаются ли еще новички в команде?

– Да, два дня осталось, потерпите. Надеюсь, что все пройдет успешно, и пресс-служба официально даст комментарий. Еще будут два новых футболиста.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»