NAIZA проведет командный Гран-при с призовым фондом 25 миллионов

Казахстанская лига Naiza запускает командный гран-при, в котором примут участие 8 команд, составленные из пяти бойцов каждая.

Главное условие при выборе бойцов это то, чтобы как минимум у трех бойцов команды профессиональный рекорд не должен превышать двух боев.

Уже подтвердили свое участие в первенстве команды из Казахстана: DAR Team, Erkin Kush, MDT и Takhtay Team, а также команды из Бразилии, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Соревнования начнутся в сентябре, в начале ноября пройдут поединки за выход в финал, а команда-победитель определиться в декабре. Призовой фонд гран-при – 25 миллионов тенге.

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