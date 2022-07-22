Топчагич о голе «Кызыл-Жару»: «Это невероятно»

Нападающий хорватского «Осиека» Михрет Топчагич, ранее выступавший в «Шахтере», поделился эмоциями от гола в ворота «Кызыл-Жара» в матче Лиги конференций с автором блога «Спорт по-казахски»:

– Это невероятно. Мы обсуждали это с Ласло Кляйнхайслером (экс-игрок «Астаны» – прим.) после игры. Будучи игроком «Шахтера» на этом стадионе я забивал здесь хорошие голы. Так же, как и Ласло, выступая за «Астану». До игры мы также разговаривали, мы оба хотели снова здесь забить, на «Астана Арене».

– Какие воспоминания от выступления в КПЛ?

– Это были два замечательных года. Мне очень нравится быть в Казахстане. Видно, что с тех пор столица сильно изменилась, зданий стало больше. Мои одноклубники удивились, увидев Астану.

Напомним, «Кызыл-Жар» уступил хорватскому «Осиеку» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций – 1:2. Ответная игра состоится 28 июля.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»