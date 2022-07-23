Байтана переходит в «Актобе» (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Бауыржан Байтана переходит в «Актобе».

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Отмечается, что контракт сроком на 2,5 года будет подписан в среду, когда игрок прилетит в город.

«Сам Баджо также имел предложение от «Астаны», но предпочел вариант с «красно-белыми», поскольку хочет играть в футбольной атмосфере и на натуральном поле», – пишет инсайдер.

Статистика игрока «Тараза» здесь.

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