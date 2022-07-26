«Актобе» подписал Байтану

Футбольный клуб «Актобе» подписал 30-летнего хавбека Бауыржана Байтану.

Байтана перешел из клуба «Тараз». Срок соглашения — 2,5 лет.

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Воспитанник жамбылской футбольной школы в своей карьере защищал цвета таких клубов, как алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер», а также костанайский «Тобол» и каскеленский «Сункар».

Стоит отметить, что в 2017 году Байтана уже выступал в составе красно-белых. Игрок национальной сборной Казахстана в текущем чемпионате страны забил 3 гола и отдал 9 ассистов в 16 матчах.

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