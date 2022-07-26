Байтана о переходе в «Актобе»: «Родной дом ради денег я менять не стал бы»

«Тараз» объявил, что хавбек Бауыржан Байтана стал игроком «Актобе».

«Вы уже знаете, что я перехожу в «Актобе». Сейчас я хочу объяснить мотив своего решения.

Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста.

Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего «Тараза». В каждом матче я выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и мой город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.

Сейчас я не говорю вам «прощай». Скажу лишь «до свидания». Я очень люблю свой родной клуб, и когда-нибудь еще вернусь в него. А сейчас я еду за более высокими задачами, масштабами, развитием. Поэтому прошу понять мою мотивацию правильно. Родной дом ради денег я менять не стал бы. Но есть в футболе вещи куда важнее денег. И я иду за ними. Большой рахмет за поддержку!», – объяснил полузащитник.

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