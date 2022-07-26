Директор «Тараза»: «Игрок уровня Байтаны имеет право расти по карьерной лестнице»

Директор «Тараза» Жандос Ахметов высказался о переходе Бауыржана Байтаны в «Актобе».

– Надо сказать, в адрес лидера «Тараза» на протяжении сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб. На днях выгодное для игрока предложение было сделано со стороны футбольного клуба «Актобе», которое являлось долгосрочным и устроило футболиста. В результате контракт с «Таразом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока. Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и его подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений. К тому же понимаем, что игрок такого уровня имеет право расти по карьерной лестнице. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. «Тараз» продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами.

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