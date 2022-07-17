Жалгас Жумагулов о Шавкате Рахмонове: «Он растет от боя к бою»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил перспективы своего соотечественника Шавката Рахмонова:

«В топ-10 UFC зашел, 16 финишей без поражений. Не знаю, кто может быть лучше него? Он растет как боец от боя к бою. Охота посмотреть его с молодыми бойцами. Для его карьеры хорошо, что он сейчас побеждает возрастных соперников, но мне было бы интереснее увидеть его с молодыми противниками. На счет Шавката у меня сомнений нет, я знаю, что это сильный боец. Мы были в одной сборной, когда выступали по любителям, постоянно переписываемся»

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