Экс-игрок сборной Казахстана об уходе Старченко: «Я немного в #### от происходящего в «Барысе»

Экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Константин Романов раскритиковал столичный клуб за то, что он не смог удержать Романа Старченко.

«Я немного в #### от происходящего. Как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной? С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы разбазариваетесь такими игроками, как Старый, а берете всякую мишуру», – высказался он.

Старченко и «Барыс» не смогли согласовать условия нового контракта, после чего игрок перешел в московский «Спартак».

Роман играл за казахстанскую команду в 2003-2004 годах, а также начиная с 2008-го.

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