Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Зайнутдинов – противный игрок, утыкается во всех. Но игры никакой»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о казахстанце Бахтиере Зайнутдинове.

– Нужен левый защитник, Зайнутдинов – никакой игрок. Трудно ему место найти. На замену можно выпускать для паники противника. Потому что он противный игрок, утыкается во всех. Но игры никакой.

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