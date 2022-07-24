«Акжайык» отзаявил Ивковича. Игрок подписал контракт с клубом в конце июня и не сыграл ни одного матча

«Акжайык» отзаявил сербского форварда Джордже Ивковича.

Нападающий присоединился к команде из Уральска в конце июня, но так и не сыграл за нее ни одного матча.

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