Кирилл Кекер: «Трансферы не ожидаются. Никого не будет. В этом нет проблемы»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал результат матча против «Кишварды» (0:1).

– Благодарю болельщиков, они создали прекрасную атмосферу. Мы проиграли бой, но не войну, будем готовиться к ответной игре. Считаю, что шансы остаются 50 на 50.

Мы хотели играть в тот футбол, который изначально планировали. Но заслуга «Кишварды», что у нас не все получилось.

- Почему не играл Кейлер и как оцените действия Кургина?

– Мы только вчера в полном составе смогли тренироваться. Кейлер приболел. Кургин дебютировал в основе, он сыграл в меру своих возможностей, он будет играть намного сильнее.

- Почему Алыкулов был заменен на 64-й минуте?

– А почему не должен был?

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- Он выделялся на поле.

– Чем? Есть эффективные футболисты, а есть эффектные. Вы смотрите только на эффектность. Вы смотрите поверхностно.

- Трансферное окно скоро закрывается, вы ожидаете новичков?

– Трансферы не ожидаются. Никого не будет. В этом нет проблемы.

- Считаете ли вы «Кишварду» соперником иного уровня по сравнению с теми командами, которые вам противостояли в Казахстане?

– Это квалифицированная команда, европейская. У них состав более опытный. Сравнивать с казахстанскими командами я не хочу.

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- Вы согласны с тем, что на данный момент у команды нет возможности улучшить качество игры с помощью замен?

– Мы хотим, чтобы они усиливали игру. Они играют на пределе своих возможностей. Много молодых воспитанников дебютировали в еврокубках, я рад за них.

Напомним, ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.

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