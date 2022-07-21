Главный тренер «Кишварды» Торок: «Одна из первых целей была обезопасить себя от лидеров клуба. В частности, нам удалось обезвредить Канте»

Главный тренер «Кишварды» Ласло Торок прокомментировал результат первого еврокубкового матча команды в истории. В нем «Кайрат» проиграл венгерскому клубу (0:1).

– Сначала было много ошибок, потерь. Но нам помогла пауза в первом тайме на водопой. После этого мы сказали ребятам, что они должны поверить в свои силы. «Кайрат» очень хорошая команда, тактически подготовленная, насколько я знаю, они впервые проиграли при новом тренере. Во втором тайме мы более концентрировано выглядели и имели преимущество.

Лидеры «Кайрата»? Мы внимательно изучали всех игроков. У алматинцев есть игроки экстра-класса и одна из первых целей была обезвредить именно лидеров. В частности, нам удалось обезвредить Канте. Да, у «Кайрата» есть молодые игроки, но они выступают в сборной Казахстана. Кроме того, у нас тоже выходили молодые игроки.

Мы рады победе, но не надо забывать, что противостояние состоит из двух матчей.

Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.

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