Канте, Васин в основе, Сейдахмет, Шушеначев в запасе на матч «Кайрата» с «Кишвардой»

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Объявлен состав «Кайрата» на домашний матч второго отборочного этапа ЛК против «Линкольна».

«Тобол»: Устименко (в), Астанов, Васин (к), Баньяк, Кургин, Ульшин, Садыбеков, Крачковский, Канте, Пауло, Алыкулов.

Запасные: Ульянов (в), Адахаджиев, Ткаченко, Усенов, Швырев, Шушеначев, Сейдахмет, Касабулат, Широбоков.

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