Тошич, Вукадинович в основе, Осучукву, Дебле в запасе на матч «Тобола» с «Линкольном»

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Объявлен состав «Тобола» на домашний матч второго отборочного этапа ЛК против «Линкольна».

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Марочкин, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Сергеев, Вукадинович.

Запасные: Бусурманов (в), Акмурзин (в), Асранкулов, Семченков, Васильев, Жумашев, Малый, Кульпеисов, Жаксылыков, Дебле, Осучукву.

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