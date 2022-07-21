Брижиду официально покинул «Тобол»

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Португальский полузащитник Рубен Брижиду покинул костанайский «Тобол» по обоюдному согласию сторон.

31-летний Брижиду присоединился к костанайцам прошлым летом, провел в общей сложности 36 матчей и забил 1 гол.

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