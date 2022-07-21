Брижиду официально покинул «Тобол»

Португальский полузащитник Рубен Брижиду покинул костанайский «Тобол» по обоюдному согласию сторон.

31-летний Брижиду присоединился к костанайцам прошлым летом, провел в общей сложности 36 матчей и забил 1 гол.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников

Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера