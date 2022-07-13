Тошич, Сергеев в основе, Вукадинович, Дебле в запасе на гостевой матч «Тобола» с «Ференцварошем»

Объявлены составы «Тобола» и «Ференцвароша» на второй матч первого отборочного этапа ЛЧ.

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Сергеев, Брижиду.

Запасные: Бусурманов (в), Акмурзин (в), Асранкулов, Семченков, Мужиков, Васильев, Жумашев, Вукадинович, Марочкин, Кульпеисов, Жаксылыков, Дебле.

«Ференцварош»: Дибус (в), Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Уинго, Эсити, Ляйдуни, Захариассен, Траоре, Нгуен, Боли.

Запасные: Богдан (в), Варга (в), Кнустер, Мерсье, Вечеи, Бэсси, Паска, Ауски, Ботка, Лончар, Маркиньос, Лижтес.

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