Тошич, Сергеев в основе, Вукадинович, Дебле в запасе на гостевой матч «Тобола» с «Ференцварошем»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Казахстан Тобол Зоран Тошич Ференцварош Серж Дебле Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Объявлены составы «Тобола» и «Ференцвароша» на второй матч первого отборочного этапа ЛЧ

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Сергеев, Брижиду.

Запасные: Бусурманов (в), Акмурзин (в), Асранкулов, Семченков, Мужиков, Васильев, Жумашев, Вукадинович, Марочкин, Кульпеисов, Жаксылыков, Дебле.

«Ференцварош»: Дибус (в), Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Уинго, Эсити, Ляйдуни, Захариассен, Траоре, Нгуен, Боли.

Запасные: Богдан (в), Варга (в), Кнустер, Мерсье, Вечеи, Бэсси, Паска, Ауски, Ботка, Лончар, Маркиньос, Лижтес. 

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Красавица из казахстанского ММА: тренируется вместе с бойцами UFC, побеждала на Чемпионате мира и становилась лучшей студенткой

«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные