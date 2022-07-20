ПФЛК составила символическую сборную 12-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 12-го тура КПЛ после проведения последнего перенесенного матча.

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Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Стас Покатилов («Актобе»);

Правый защитник: Багдат Каиров («Тобол»);

Центральные защитники: Сергей Малый («Тобол»), Руслан Юденков («Мактаарал»);

Левый защитник: Сослав Такулов («Атырау»);

Правый полузащитник: Эльхан Астанов («Ордабасы»);

Центральный полузащитник: Жиан Мартинш («Кызыл-Жар»);

Левый полузащитник: Уго Видемонт («Актобе»);

Нападающие: Жоао Пауло («Кайрат»), Игорь Сергеев («Тобол»), Сердер Сердеров («Актобе»);

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