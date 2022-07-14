Черчесов одержал первую победу в ЛЧ как тренер – в 6-м матче

«Ференцварош» Станислава Черчесов выиграл у «Тобола» (5:1) в матче отбора Лиги чемпионов.
Для Черчесова эта победа стала первой в Лиге чемпионов в качестве тренера. Во главе «Спартака» он в 2007 году сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти «Селтику» (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде ЛЧ, а также дважды проиграл киевскому «Динамо» (1:4) на той же стадии в августе 2008-го.
Первая игра между «Тоболом» и «Ференцварошем» завершилась вничью – 0:0.
Таким образом, в шестом по счету матче Черчесов смог одержать первую победу в самом престижном европейском клубном турнире.
Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» сыграет со «Слованом».