Кекер о предстоящем матче с «Кишвардой»: «В играх на выбывание шансы всегда 50 на 50»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер поделился ожиданиями от матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций против «Кишварды».

– Еврокубки – это всегда праздник футбола. Мы ждем интересный матч. Вместе с тренерским штабом и командой, мы проанализировали соперника, благодаря чему знаем сильные и слабые стороны «Кишварды».

Что касаемо преимущества в наличии еврокубкового опыта, опыт – дело наживное. У нас сильно обновился состав по сравнению с прошлым годом. Поэтому не считаю, что у нас есть преимущество в этом аспекте. У нас есть понимание как все правильно выстроить и подготовить команду. Тут больше может сказаться наличие опыта в вопросах организации.

Молодость и опыт – это две составляющие нашей команды. Предстартовое волнение возможно, но это нормальный рабочий процесс. Я доверяю и верю всем игрокам, которые находятся в нашей команде, тем более молодым. Они нуждаются в поддержке.

Не считаю какую-либо команду фаворитом противостояния. В играх на выбывание шансы всегда 50 на 50.

Для нас безумно важна поддержка родных трибун. Очень хотелось бы завтра увидеть полный стадион, который будет поддерживать и гнать команду вперед.

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