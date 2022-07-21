Томасов не сыграет с «Ракувом». Футболист заболел и не поехал на выездной матч (Vesti.kz)

Капитан «Астаны» Марин Томасов пропустит первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува». Об этом сообщил Vesti.kz.

По информации источника, футболист заболел и не поехал на выездной матч.

Ранее команда не смогла вылететь в Польшу из-за отмены чартера.

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