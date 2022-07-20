«Астана» не вылетела в Польшу на матч Лиги конференций. Команда рассматривает вариант транзита через Беларусь

«Астана» до сих пор не вылетела на выездной матч Лиги конференций против «Ракува» в Польшу. Об этом сообщил Vesti.kz.

Клуб не может найти свободный чартер, из-за чего вылет в Польшу перенесен на вечер 20 июля. В таком случае «Астана» останется без предыгровой тренировки на местном стадионе.

По информации Sports.ru Казахстан, столичный клуб рассматривает вариант вылета до Беларуси, затем оттуда добраться до Ченстоховы на автобусе.

Напомним, матч «Ракув» – «Астана» состоится 21 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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