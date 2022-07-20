«Астана» выпустила заявление: «Вылет в Польшу перенесен на вечернее время»

«Астана» выпустила официальное заявление о ситуации с вылетом в Польшу на матч Лиги конференций против «Ракува».

«Клуб сообщает, что в связи с техническими причинами заранее запланированный на утро чартерный рейс в Польшу не был подан. Также вылет перенесен на вечернее время в связи с ремонтными работами в международном аэропорту города Нур-Султан.

Клуб в особом режиме следит за ситуацией и в кратчайшие сроки планирует вылет на гостевую игру квалификации Лиги конференций УЕФА», – говорится в сообщении.

Матч «Ракув» – «Астана» состоится 21 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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