«Астана» проведет предыгровую тренировку в Нур-Султане. Команда не смогла заранее попасть в Польшу, где будет играть с «Ракувом»

По информации Sports.ru Казахстан, игроки «Астаны» прибыли на «Астана Арену».

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Вероятно, столичный клуб готовится к выездному матчу с «Ракувом» во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

«Астана» не смогла попасть в Польшу заранее и провести предыгровую тренировку на стадионе соперника, поскольку в клубе не нашли подходящий чартер.

Теперь одна часть команды Срджана Благоевича отправится в Ченстохову сегодня, а другая – лишь завтра.

Матч «Ракув» – «Астана» состоится в ночь с 21 на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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