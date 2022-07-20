«Астана» вылетит в Польшу рейсовым самолетом завтра утром (Metaratings)

Портал Metaratings сообщил, что «Астана» полетит в Польшу рейсовым самолетом.

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В клубе не смогли найти подходящий чартерный вариант.

Вылет на первый матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против «Ракува» запланирован на утро завтрашнего дня.

«При этом свободные места в самолете ограничены, поэтому Срджан Благоевич не сможет рассчитывать на некоторых резервных футболистов в гостевой игре. Ему предстоит выбрать – кто из футболистов останется в столице Казахстана», – пишет источник.

Матч «Ракув» – «Астана» состоится в ночь с 21 на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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