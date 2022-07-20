Карпович о признании лучшим тренером июня: «Моя награда — это оценка всей нашей совместной работы»

Возглавляющий «Актобе» Андрей Карпович отреагировал на награду лучшему тренеру июня по версии ПФЛК.

«Начать хочу со слов благодарности: очень польщен признанием со стороны коллег, которые отдали свои голоса за меня при определении лучшего тренера июня. Это большая честь и мне приятно, не буду скрывать.

Но футбол – командный вид спорта. И индивидуальные награды в нем вторичны. Тем более, что в футболе чего-то достичь в одиночку невозможно. Моя награда — это оценка работы всего тренерского штаба, игроков, руководителей клуба.

В целом, хотелось бы сказать, что мы все вместе проделали большую работу. Я прекрасно помню тот скепсис, который возник у болельщиков клуба при моем назначении. Это нормально. И нашей задачей было наладить механизм. Команда мне досталась качественная, она способна на многое, и то место, которое занимала весной – не потолок для нее. Это было понятно. И мы сделали все, чтобы изменить ситуацию. Нам это удалось благодаря принятию наших идей и принципов игроками.

Сегодня у меня есть возможность вносить существенные коррективы в игру по ходу матча. Есть возможность перестраиваться тактически. Есть возможность усилять давление за счет замен. Для тренера такая возможность – счастье. А когда твою команду так поддерживают трибуны, то любые идеи реализовать гораздо легче. Я благодарен футболистам за то, что приняли мои идеи, и благодарен болельщикам за их фанатичную преданность цветам клуба!

Поэтому еще раз подчеркну, что моя награда — это оценка всей нашей совместной работы. Нашего совместного фанатизма. Всем большой рахмет!», – написал он.

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