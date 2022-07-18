Аким Мангистау о турнире Naiza и Eagle в Актау: «Это была идея Абдулманапа Нурмагaмедова»

16 июля промоушены NAIZA и EAGLE FC провели в городе Актау масштабный ивент Naiza 41 x Eagle FC 48.

Мероприятие получилось зрелищным и масштабным: в подготовке участвовали 180 человек, в Актау прибыли 5 фур с техникой и аппаратурой. Одновременно его посетили 15 тысяч человек, а за весь семичасовой турнир увидеть 16 зрелищных боев смогли около 40 тысяч актауцев и гостей города. Гостями турнира стали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Федерации смешанных единоборств ММА, панкратиона и грэпплинга Республики Казахстан, заслуженный тренер РК Сагындык Мекеев, боец UFC Шавкат Рахмонов, а также специально приехавший на турнир Хабиб Нурмагомедов. Аким области Нурлан Ногаев отметил важность проводимого международного турнира для популяризации здорового образа жизни. «Хочу выразить благодарность всем организаторам, участникам и бойцам, которые представляют нашу страну и являются примером для подражания для многих молодых мальчишек. Проведение данного турнира в Актау было идеей отца Хабиба Нурмагамедова, покойного Абдулманапа Нурмагамедова, к сожалению, его сейчас с нами нет, но последователи продолжают его дело», – отметил аким Нурлан Ногаев. Во всех своих активностях Naiza доносит до молодежи важность философии «Хочешь драться – дерись в ринге» и это имеет положительный социальный эффект. «Мы очень рады, что мероприятие такого уровня нам удалось провести на родине лиги Naiza в Актау. Это все было организовано для вас, жители и особенно молодежь Актау. Вы видели народную любовь к местным бойцам – Руслану Сариеву, Даурену Ермекову, Меирбеку Тулегенову. Я благодарен всем, кто пришел болеть за наших бойцов, так тепло поддерживал спортсменов и встречал наших гостей. Я уверен, что после таких событий у нашей молодежи вырастет интерес к спорту. Спасибо нашим партнерам за поддержку, благодарю Хабиба Нурмагомедова, что нашел время приехать в Актау. Но главное, спасибо вам – жители Актау, за то, что так любите и поддерживаете спорт, пришли посмотреть этот турнир и поприветствовать всех его гостей», – отмечает Нурбек Карабала, президент лиги Naiza. Напомним, что в рамках международного турнира с 11 по 16 июля в Актау проходила неделя «Naiza Sport Week» казахстанской бойцовской лиги Naiza. В рамках программы были проведены открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов, игра в регбол, и кросс на Набережной.

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