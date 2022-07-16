Руслан Сариев после победы обратился к Хабибу

Руслан Сариев спустя полтора года вернулся в октагон, нокаутировав экс-претендента на титул М-1 Кайка Аленкара уже в 1 раунде.

После боя казахстанский боец обратился к владельцу лиги EFC Хабибу Нурмагомедову, попросив у того реванш с Мансуром Малачиевым.

Руслан проиграл Малачиеву в бою за титул лиги EFC.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой