Старченко продлит контракт с «Барысом» (Е. Сухорослов)

По информации российского агента Евгения Сухорослова казахстанский нападающий Роман Старченко продлит контракт с «Барысом».

«Роман Старченко останется в «Барысе» в следующем сезоне.

По информации ХП руководство и новый тренерский штаб клуба из столицы Казахстана заинтересованы в том что бы игроки остались в «Барысе» – пишет источник.

Стоит отметить, что 36-летний воспитанник усть-каменогорского хоккея выступает за столичную команду с 2008-го года. До этого Старченко также выступал за астанинский клуб в 2003-2004 годах.

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