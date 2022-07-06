Защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по хоккею Даррен Дитц привез Кубок Гагарина в Нур-Султан.

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Игрок встретился с болельщиками и провел автограф-сессию.

Дитц перешел из «Барыса» в московский ЦСКА в декабре прошлого года, казахстанский клуб получил денежную компенсацию.

По итогам минувшего сезона его новая команда смогла выиграть финальную серию плей-офф КХЛ против «Магнитки» и завоевал трофей во второй раз в своей истории.

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