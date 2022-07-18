Алвеш официально покинул «Кайрат». Он перешел в «Трактор» Бердыева

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Алматинский «Кайрат» объявил об уходе Рикарду Алвеша. Португалец перешел в иранский «Трактор», который тренирует Курбан Бердыев. Рикарду Алвеш выступал за «Кайрат» с 2021 года и сыграл 36 матчей, забил 3 гола и отдал 15 голевых передач.

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