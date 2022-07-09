Бердыев: «Не жалеем о том, что произошло в «Кайрате». Прекрасно понимали, что без возрастных игроков результата не будет»

Покинувший «Кайрат» Курбан Бердыев высказался о работе в алматинском клубе.

– Нам кажется, что «Трактор» из Ирана – не ваш уровень. Это команда, которая заняла 13 место из 16. Я не знаю, какие у вас там задачи. Но вы все-таки тренер совсем другого статуса.

– Во-первых, я не боюсь вызовов. Взять тот же «Кайрат». В прошлом году, когда мы с «Омонией» в Никосии сыграли, я практически попрощался с командой. Когда Боранбаев сказал мне: «Оставляем только трех возрастных игроков, остальные – только молодежь», это был вызов. Здесь я прежде всего думал о ребятах, а не о себе. Мне некому и нечего доказывать. Если мы одному, двоим или троим поможем по-другому посмотреть на футбол, то задача будет выполнена. Но мы прекрасно понимали, что результата не будет. Поэтому здесь все осмысленно было. Мы не жалеем о том, что произошло в «Кайрате».

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